A Polícia Civil do Paraná (PCPR) busca informações e tenta localizar uma mulher que perdeu R$ 3,5 mil, em espécie, em uma loja de bolos, no bairro São Francisco, em Curitiba. O caso aconteceu no dia 30 de setembro, por volta das 16h30, e a cliente não percebeu que o maço de dinheiro caiu enquanto ela mexia na bolsa.

Nas imagens divulgadas pela PCPR, é possível notar que a cliente aguarda os bolos serem embalados, enquanto isso cuida de uma criança. Porém, no momento em que a mulher abre a bolsa para retirar uma carteira, o maço de dinheiro cai no chão e ela não percebe.

Na sequência, a cliente paga pelos produtos e deixa o estabelecimento. No momento em que sai da loja, a mulher ainda pisa em cima do dinheiro, mas não percebe. Assista às imagens:

A delegada Daniele Correa Antunes informou nesta sexta-feira (11) que caso a mulher seja identificada, é para comparecer à delegacia de polícia do 3º Distrito, localizada na Rua Solimões, 1640, no bairro Vista Alegre.

“A PCPR solicita a ajuda da população para a identificação dessa mulher, que, infelizmente, perdeu uma quantia significativa. Se alguém conhecer a mulher nas imagens divulgadas, pedimos que entre em contato com a polícia. Sua colaboração pode ser fundamental para ajuda”, explica a delegada.

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização da mulher. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3561-1100.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DA_tqeCvmdY/?igsh=MWR6cm8zaHJzNDJzOA==