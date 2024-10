A concessionária Via Araucária emitiu um alerta às 12h desta sexta-feira (11), sobre a baixa visibilidade na BR-277, em Balsa Nova, no trecho da serra de São Luiz do Purunã. Conforme a empresa, há uma intensa neblina no local que exige atenção redobrada dos motoristas.

A visibilidade está reduzida, o que exige redobrar a atenção e manter uma distância segura entre os veículos. Lembre-se de utilizar os *faróis baixos para aumentar a segurança. Além disso, há chuva ao longo de todo o trecho de concessão da concessionária. O pavimento molhado pode aumentar o risco de sinistros. Reduza a velocidade e evite manobras bruscas, especialmente em curvas e descidas”, informou a concessionária.

A Via Araucária ainda destacou três dicas de segurança para todos os motoristas:

Mantenha os faróis acesos, mesmo durante o dia

Evite ultrapassagens desnecessárias

Use o cinto de segurança e respeite os limites de velocidade

Acidente grave na serra de São Luiz do Purunã

O alerta da concessionária sobre os perigos do trecho da BR-277, entre Curitiba e Ponta Grossa, acontece um dia após um grave acidente no local. Na manhã desta quinta-feira (10), uma sequência de colisões envolveu 12 veículos e resultou na morte de um caminhoneiro.

No momento do acidente havia neblina no trecho, além de chuva. Veja imagens de como estava a rodovia no momento do engavetamento na região de São Luiz do Purunã.