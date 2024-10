Serão instalados 24 novos radares de trânsito em rodovias do Paraná, administradas pela concessionária Via Araucária. As velocidades estabelecidas nas áreas onde os equipamentos serão instalados devem variar entre 60 km/h e 80 km/h.

Conforme a Via Araucária, os radares de trânsito serão instalados em todas as BRs nos 473 quilômetros sob concessão da concessionária. Nove municípios do estado receberão os dispositivos. Veja onde serão implementados:

Curitiba;

Campo Largo;

São Luiz do Purunã;

Teixeira Soares;

Irati;

Imbituva;

Prudentópolis;

Araucária;

Lapa.

Os radares de trânsito devem começar a ser instalados a partir de segunda-feira (14). A Via Araucária é responsável por trechos da BR-277, BR-376, BR-418, BR-373, BR-427, BR-476 e BR-423.