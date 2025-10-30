A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 37 e 57 anos, que estavam foragidos pelos crimes de furto, estelionato e estupro de vulnerável. A captura aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), em Arapoti, na região dos Campos Gerais.

As prisões foram realizadas em pontos distintos da cidade. O homem mais novo possuía mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jaguariaíva, decorrente de condenações por furto e estelionato.

Segundo o delegado da PCPR John Élber dos Santos, o outro detido, de 57, tinha mandado de prisão preventiva em aberto, também emitido pela Vara Criminal de Jaguariaíva, por suspeita de estupro de vulnerável.

“A ação é resultado da intensificação de diligências voltadas ao cumprimento de mandados de prisão”, explica.

Após as prisões, os dois foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.