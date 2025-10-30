A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 43 anos, condenada judicialmente pelo crime de receptação e prendeu um homem, de 61, em flagrante por embriaguez ao volante. As capturas aconteceram nesta quarta-feira (29), em Andirá, no Norte do Estado.

De acordo com o delegado da PCPR Gabriel Caldeira, o mandado de prisão definitiva contra a mulher foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Leme, São Paulo.

“Quanto à prisão relacionada ao homem, ele foi flagrado por um policial civil enquanto conduzia o veículo de forma anormal, em zigue-zague, nas proximidades da unidade policial”, explicou.

Durante a abordagem, o motorista exalava forte odor etílico e apresentava sinais evidentes de embriaguez. Diante da situação, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao hospital, onde a equipe médica atestou o seu estado de embriaguez.

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena. O homem foi autuado em flagrante, pagou fiança e responderá em liberdade.

