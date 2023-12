Na manhã de quarta-feira (13), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por furto de fios de cobre, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que um homem havia pulado o muro de uma residência na rua 13 de Maio e estaria em seu interior realizando furto.

Chegando ao local, os policiais se depararam com um homem dentro da residência, cortando fios elétricos com um alicate. Ele já estava em posse de cerca de 1 kg de fios de cobre que havia furtado no local.

O portão da residência estava trancado, indicando que o homem precisou pular o muro para ter acesso à residência. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os fios de cobre e o alicate apreendidos.