A 1ª Companhia de Polícia Militar, pertencente ao 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), recebeu uma homenagem do Tiro de Guerra 05-007, em Jacarezinho, pelo apoio prestado à formação da reserva do Exército Brasileiro no município.

A parceria entre as duas instituições existe há anos e visa o aperfeiçoamento da disciplina e da cidadania aos novos integrantes do Tiro de Guerra. Além dos ensinamentos relativos à vida na caserna, as atividades realizadas visam fortalecer o civismo e moldar cidadãos exemplares para a sociedade.