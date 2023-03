Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil de Ibaiti resultou na identificação de um suspeito de ser o autor de diversos crimes de furtos no município e em buscas em sua casa foram localizados diversos produtos, fruto dos crimes, nesta segunda-feira (13).

Na residência do suspeito, no Jardim Pérola, os policiais encontraram um notebook, um aparelho de som, um violão, quatro camisetas, uma mochila, um par de chinelo, dois pares de tênis, um óculos escuro, uma carteira de couro e quatro cartões de banco.

Todos os produtos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para restituição aos proprietários. O suspeito não foi localizado.