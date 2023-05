Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que talento é o Laécio! Com apenas 8 anos, ele dá um verdadeiro show e mostra talento para ser um grande músico. Como não tem condição de comprar uma bateria de verdade, o menino de Fortaleza, no Ceará, improvisou uma, com balde, tijolos e uma lata de tinta, e toca na sala da casa onde vive com os pais.

A mãe do garoto, Lidiane Mendes, contou que o filho aprendeu a tocar com apenas 2 anos e que sempre sonhou em ter uma bateria profissional, mas falta dinheiro na família. Ritmo não falta para ele.

“Ele dá um show. O Laécio toca desde os 2 anos, sempre desse jeito (improvisando)”, contou a mãe, em entrevista ao Só Notícia Boa. (assista ao vídeo dele abaixo)

Família humilde

Os pais do Laécio mantém a família hoje com muito esforço. A Lidiane trabalha como ajudante em uma pizzaria e o pai, Newton, é feirante.

“O pai dele sai todos os dias, 6 horas da manhã para pegar as frutas e verduras para vender e fazer o dinheirinho dele”, explicou Lidiane.

Bateria improvisada

Láecio está na escola e garante que é um bom aluno. Nas horas vagas, ele gosta de improvisar a bateria com alguns itens da casa e acompanhar os artistas que mais gosta.

Lidiane sempre comemora o talento do filho e disse que, na última semana, resolveu filmar e compartilhar nas redes sociais. O vídeo viralizou e Laécio ganhou o coração de milhares de internautas.

“Eu nunca imaginei que um vídeo do meu filho tocando iria chegar tão longe. Isso é maravilhoso né?”, comemorou a mãe.

Lidiane também contou que pretende fazer um perfil supervisionado para o filho, já que ela tem muitos outros registros do Laécio dando show com a bateria improvisada dele.

Maior sonho

“O sonho dele é ter uma bateria de verdade, mas infelizmente a gente não tem como comprar”, disse a mãe.

Por isso, a equipe do Só Notícia Boa e do Só Vaquinha Boa se uniu para realizar esse sonho do Laécio e ele já fez uma promessa pra gente:

“Eu vou amar ter uma bateria de verdade. Vou fazer um show especial para vocês”, disse o menino, emocionado.

Quem mais quer ver esse super show e dar uma bateria de verdade ao Laécio? Vamos ajudar!

Doe pelo PIX laecio-bateria@sovaquinhaboa.com.br ou direto no site do Só Vaquinha Boa, clicando aqui.

Veja como ele toca: