Uma pistola da marca Taurus foi apreendida pela Polícia Militar durante uma ocorrência de ameaça, registrada em Ribeirão do Pinhal na madrugada do último sábado (27).

Segundo a Polícia Militar, um cidadão em posse de uma arma de fogo teria feito ameaças a outro envolvido, na Avenida Silveira Pinto, e com a chegada dos PMs correu para dentro de uma lanchonete e dispensou a pistola na cozinha do estabelecimento.

Os policiais perceberam a ação e apreenderam a arma, enquanto o autor da ameaça precisou ser algemado. Outras pessoas também relataram sofrerem ameaças por parte do indivíduo.

A arma e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.