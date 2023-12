O tombamento de um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 7h, na BR-116. O acidente foi registrado na altura do Km 57, na pista sentido São Paulo, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o caminhão-trator tinha um semirreboque atrelado e tombou na rodovia. Ele estava carregado com madeira. A passageira do veículo, uma mulher de 30 anos, não resistiu aos ferimentos. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Devido ao acidente, a faixa da direita na pista sentido São Paulo está interditada. O trânsito flui pela faixa da esquerda, com lentidão. Equipes da concessionária Litoral Sul também atuam no local.

Atualização: Anteriormente, a PRF havia informado que a vítima se tratava da condutora do caminhão. No entanto, a informação foi retificada e atualizada. A vítima se trata, na verdade, da passageira do veículo.