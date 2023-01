Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo de câmera de segurança flagrou um homem invadindo um açougue no Centro de Londrina (PR). Na imagem é possível ver o suspeito rastejando para não acionar o alarme e comendo torresmo antes furtar o dinheiro do caixa. O crime aconteceu na terça-feira (10) mas as imagens foram divulgadas somente nesta quinta-feira (12).

De acordo com o proprietário do local, o homem comeu uma porção de torresmo, um pedaço de queijo e um suco. Ele entrou pelo forro da Casa de Carnes, que ficou destruído após a invasão.

O comerciante conta que ficou revoltado com a situação “É um sentimento de abandono onde você vê tanta injustiça e fica por isso mesmo”, afirma Edson. A Polícia Militar (PM) atendeu o caso, mas o homem não foi localizado.

Veja o vídeo:

Homem se rastejou no chão para não acionar o alarme – Crédito: Câmera de Segurança