Uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a empresa de transporte rodoviário Viação Garcia vai convidar passageiros de todo o Brasil a visitar o Paraná para conhecer as atrações turísticas do Estado.

A campanha tem início nesta segunda-feira (18), com cinco ônibus da empresa rodando com o slogan “Visite o Paraná” plotada nas laterais dos veículos. Além disso, toda a frota de 800 ônibus da empresa também vai estampar o slogan no painel luminoso frontal que descreve o itinerário de viagem dos veículos.

“São ônibus rodando todo o Brasil e convidando as pessoas que outros estados e outras regiões a conhecer as belezas do Paraná. É uma iniciativa importante, porque o turismo é uma atividade que ajuda o Estado a crescer, distribui a geração de renda por todas as regiões do Paraná e gera muito emprego, movimentando hotéis, lojas, restaurantes, entre outros serviços”, afirmou o governador.

Atualmente, a empresa faz rotas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, transportando uma média de 21 milhões de passageiros por ano.

“A Viação Garcia é uma empresa paranaense, portanto temos muito orgulho de participar desta campanha. Este governo tem resgatado a autoestima do povo do Paraná. É uma forma de divulgar o estado e fazer com que o público de fora do estado venha conhecer nossas atrações turísticas”, disse o vice-presidente da Viação Garcia, Estefano Boiko Júnior.

CAMPANHA – Esta ação se soma a outras iniciativas para promoção do turismo no Paraná. Na noite de sábado (16), um vídeo com as principais atrações turísticas do Estado foi exibido em um dos telões da Times Square, em Nova York, uma das esquinas mais badaladas do mundo.

Desde setembro, a Autoviação Catarinense está com cinco ônibus viajando por São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais com imagens das atrações turísticas do Paraná.

Em outubro, a companhia aérea Azul lançou o trecho Curitiba-Montevidéu, partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena e a aeronave leva adesivada a mensagem “Visite o Paraná” para incentivar a vinda de turistas ao Estado.

IMPACTO – O objetivo das campanhas é fomentar a atividade turística em todo o Estado. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo paranaense cresceu 11,3% nos sete primeiros meses deste ano

Já a pesquisa a Pesquisa Empresarial do Turismo no Paraná 2023 apontou que, das 1032 empresas ouvidas para o levantamento setorial, 400 foram abertas nos últimos quatro anos, o que mostra como a atividade está em crescimento no Estado. Segundo a sondagem, 39,9% das empresas afirmaram que houve aumento no faturamento em 2023 em relação a 2022. Além disso, para 58,2% dos participantes a expectativa é de expandir os negócios nos próximos meses.

O levantamento também mostrou uma mudança no perfil dos turistas que visitam o Paraná. Antes, segundo as respostas, o predomínio era de hóspedes em viagens a negócio. Atualmente, a maioria dos hóspedes em hotéis está em busca de lazer (22,8%), atividade seguida por turismo de negócios, com 19,8%, e participantes de eventos, com 15,9%.

PRESENÇAS – Participaram do evento de lançamento da campanha o vice-governador Darci Piana; o secretário do Turismo, Márcio Nunes; o secretário de Comunicação, Cleber Mata; o secretário de Esportes, Helio Wirbiski; o diretor da Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos; e o presidente da Viação Garcia, José Boiko.