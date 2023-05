Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite de ontem (1), na PR-092, no perímetro urbano de Joaquim Távora, região do norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas estavam em um VW/Gol, com placas de Santo Antônio da Platina-PR, que colidiu frontalmente com uma carreta, com placas de Itajaí-PR.

O acidente aconteceu por volta das 19h, em uma curva na altura do Km 304, próximo ao entroncamento com a PR-218, e deixou tráfego em meia pista. O motorista do caro, de 41 anos, e duas passageiras de 45 e 61 anos morreram na hora. Os corpos ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros, sendo recolhidos, após perícia, ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.

As circunstância do acidente são investigadas.