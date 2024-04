Um gari teve a perna prensada em um caminhão de coleta de lixo na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Aeroporto, em Jacarezinho. O acidente aconteceu por volta das 11h40 e mobilizou equipes do Siate e do Samu.

vítima, identificada como Marlon B, estava realizando seu trabalho quando aconteceu o acidente.

Após o resgate, Marcos foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Jacarezinho para atendimento inicial. Ele foi transferido durante a tarde de helicóptero para Londrina para atendimento vascular especializado, consciente e orientado.

O estado de saúde de Marcos ainda não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas.