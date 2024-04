Uma policial militar morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de carro na BR-369 na manhã desta quarta-feira (24). A colisão, que envolveu um GM Corsa e uma Ford F1000, aconteceu por volta das 9h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cornélio Procópio.

A vítima fatal foi identificada como a soldado Ana Clara, da 2ª Companhia da PM em Bandeirantes. Ela e seus colegas, que também estavam no Corsa, retornavam para suas casas na região de Londrina após um turno de serviço. Segundo a PRF, Ana Clara não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os outros dois policiais no carro, assim como o motorista da F1000, foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados para hospitais da região. As suas identidades e mais detalhes sobre o estado de saúde ainda não foram divulgados.

O tenente-coronel Jefferson Busnello, comandante do 18° Batalhão da PM, com sede em Cornélio Procópio, lamentou a perda da policial e expressou suas condolências à família e amigos: “É um dia muito triste para a Polícia Militar do Paraná. A soldado Ana Clara era uma jovem dedicada e exemplar, e sua falta será profundamente sentida por todos nós.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O corpo da soldado Ana Clara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.