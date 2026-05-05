O Tiro de Guerra 05-007, localizado em Jacarezinho-PR, promoveu nesta data uma palestra motivacional voltada aos atiradores. A atividade foi conduzida pelo 3º Sargento de Infantaria Vitorino, da turma EsA 2024, integrante do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel.

O militar compartilhou sua trajetória até o momento atual, relatando os desafios enfrentados, a superação das dificuldades e a importância da persistência na conquista de objetivos. Também apresentou informações sobre os caminhos de ingresso na carreira militar, destacando concursos e processos seletivos como os da Escola de Sargentos das Armas e da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

Além de orientar sobre oportunidades profissionais, a palestra reforçou valores essenciais da vida militar, como disciplina, liderança, responsabilidade e espírito de missão. Esses princípios foram destacados como fundamentais para o desenvolvimento pessoal e para a formação de futuros líderes, motivando os atiradores a seguirem firmes em sua jornada e a buscarem constante evolução.

A iniciativa reafirma o compromisso do TG 05-007 em Jacarezinho-PR com a formação de jovens cidadãos, estimulando dedicação, comprometimento e espírito coletivo.