Câmeras de segurança flagraram o momento que dois carros “ramparam” uma rotatória no centro de Ibiporã, no norte do Paraná.

A rotatória fica no encontro das avenidas Santos Dumont e Prudente de Moraes, onde há um grande fluxo de veículos, principalmente em horários de pico. No entanto, os ocorridos foram no fim da noite do dia 13 de abril e no começo da madrugada do dia 14 de abril.

O local passa por obras ainda não concluídas. A informação consta em uma nota da assessoria de imprensa do município. “O entorno da rotatória com asfalto deve ser concluído logo que a chuva cessar e, assim, a sinalização horizontal será promovida. Nenhum dos condutores buscou formalmente o município, assim cabe prejulgar que houve possível desatenção do usuário”, informou.

Nota da assessoria sobre carros que “ramparam” a rotatória:

As rotatórias constam no projeto de reorientação do trânsito das avenidas Paraná e Santos Dumont em execução, que visa revitalizar a área central, iniciado em março de 2022.

A primeira rotatória foi edificada, na confluência da Rua Duque de Caxias, com Av. Paraná. Contribuindo para ordenar o trânsito originário da Zona Sul.

A segunda rotatória foi edificada, na Av. Santos Dumont, no local da antiga praça Domingos Moya. Concluído seu estrutural e também sinalização, complementos secundários virão posteriormente, sem dificuldades para o trânsito normal.

A terceira e última rotatória, sobre a qual fazem os apontamentos, localiza-se na Av. Santos Dumont com Av. Prudente de Moraes. É uma rotatória menor, num local de fluxo extremo, principalmente em horários de pico e que resolveu questões importantes no tráfego, promovendo fluidez local – mesmo sem ainda estar 100% concluído. A rotatória reduziu o número de acidentes que ocorriam durante estes horário, além de destravar a circulação de veículos.

Sobre os incidentes registrados nessa rotatória, observa-se que têm sido à noite ou pela madrugada, fora dos horários de pico, entretanto o entorno da rotatória com asfalto deve ser concluído logo que a chuva cessar e assim, a sinalização horizontal será promovida.

Sobre o registro destas situações, apenas estas recém apresentadas advindas de câmeras de segurança. Nenhum dos condutores buscou formalmente o município, assim cabe prejulgar que houve possível desatenção do usuário.

Destaca-se ainda que em um caso específico que envolveu rotatória, testemunhas relatam que o motorista estava alcoolizado.

Registra-se que a obra é complexa e que e em um ano já revitalizou em 90% o centro da cidade em suas principais artérias. A prefeitura segue monitorando por câmeras e presencialmente por meio dos Agentes de Trânsito.

Será iniciada a segunda fase de recape e a conclusão da intervenção se espera para trinta dias.