A frente fria continua sob o Paraná nesta terça-feira (28), mas a chuva dá uma trégua. As temperaturas seguem baixas em algumas regiões do estado, com possibilidade de geadas fracas em áreas isoladas.

De acordo com o Simepar, faz mais frio na região Sul e nos Campos Gerais. As nuvens vão predominar na metade leste do estado, enquanto o sol predomina nas demais regiões durante boa parte do dia. Há chance de chover no litoral.

Já de quarta-feira (30) até sexta-feira (1º) não deve chover em todo território paranaense. A instabilidade volta ao estado a partir de sexta a noite, com possibilidade de chuvas e trovoadas na região oeste. Nas outras regiões o tempo não muda, mas há probabilidade de chuva na região norte.