Um perfil no TikTok publicou um vídeo que mostra um pet com o costume de ir dormir todas as vezes que o tutor desliga o Xbox. Grande sucesso na plataforma de vídeos, o post foi feito no dia 14/1 e já ultrapassou 10.8 milhões de visualizações.

O dono do vídeo conta que o cachorro aprendeu o comando sozinho. O cão é um Golden Retriever, raça conhecida pela inteligência. No áudio, o console reproduz o som característico do Xbox ao ser desligado. Por isso, muitos supõem que o pet associou à hora de dormir.

O resultado foi uma série de comentários fofos elogiando a atitude do cãozinho. Além disso, internautas relataram na publicação do perfil que diversos cães da mesma raça também aprendem truques sozinhos.

Vídeo: TikTok/@ladbible