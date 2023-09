Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após 24 anos, chegou o fim o relacionamento de Sandy e Lucas Lima. O casal anunciou pelas redes sociais nesta segunda-feira (25), com uma mensagem extensa. Os artistas disseram que a conclusão pelo fim do casamento foi sem briga, e se separam do mesmo jeito que se tornaram um casal: com muito amor, respeito e amizade infinita. Ao fim, garantiram que “tudo vai ficar bem”.

Sandy e Lucas se casaram em 2008, em uma cerimônia que chamou a atenção de todo o Brasil, pois foi marcada por todo o sigilo exigido pela cantora. Os dois já estavam juntos havia 9 anos. O filho do casal, Theo, nasceu em 2014.

Na vida profissional, Lucas era o responsável por grande parte das produções de Sandy. Desde a separação da carreira com o irmão, Junior, a cantora vinha fazendo seus projetos sempre com apoio do então marido, que atuava como produtor musical.

Pelas redes sociais, os artistas fizeram uma publicação em colab, ou seja, em conjunto para anunciar o fim do relacionamento. Segundo eles, a decisão não foi fácil, e nem impulsiva.

Leia o comunicado na íntegra:

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.

Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.

A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também.

E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido.

Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”.