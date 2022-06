Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Apresentador do Jornal Nacional viajou com a mulher, Natasha Dantas, e conversou com o cantor

William Bonner foi um dos homenageados da organização norte-americana The Voice Foundation, que valoriza representantes das artes, da ciência e da comunicação, entre outras áreas.

Além do apresentador do Jornal Nacional, participaram do evento de gala o barítono russo Vladimir Chernov e o astro do rock Jon Bon Jovi.

O cantor e o jornalista bateram papo nos bastidores do evento, realizado na noite da última sexta-feira (3), na Filadélfia (EUA).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bonner e Jon Bon Jovi aparecem conversando sorridentes e em traje de gala. O âncora do JN apresenta sua mulher, Natasha Dantas, e a equipe da emissora que acompanhou a homenagem.

