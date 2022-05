Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O especial de 50 anos de vida de Ivete Sangalo, transmitido pela Globo, emocionou os fãs da artista e ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta sexta (27).

A Rainha do Carnaval de Salvador teve que compartilhar os holofotes com o filho, Marcelo, que roubou a cena durante vários momentos do show.

O primogênito da artista integrou a banda principal da mãe e teve destaque no espetáculo musical ao fazer um solo de percussão no centro do palco.

“Que coisa linda esse meu filho. Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo, filhão!”, disse Ivete toda coruja.

