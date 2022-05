Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Desde que saiu da Globo, para ficar mais próximo da esposa e da filha (diagnosticada com cancêr ocular), Tiago Leifert tem optado por uma vida mais tranquila. Em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN, que vai ao ar neste sábado (21), às 20h, o ex-apresentador do Big Brother Brasil disse que não tem a intenção de voltar, jamais, ao Globo Esporte. “Sofri muito”, garantiu.

De cara com o apresentador André Plihal, e as participações de Mariana Spinelli e Breiller Pires, Leifert reconhece a sua importância para o formato do jornalismo esportivo.

“Eu não sei se foi o que eu fui melhor, mas é o que é mais importante pra mim e é aquilo que eu também não gostaria de fazer de novo porque eu acho que já passou, já foi bom e sofri muito. Acho que ali mudou tudo. O GE de São Paulo foi muito difícil de fazer”, completa.

