Que lição de vida! Filha de um catador de lixo e uma varredora de ruas, a miss Tailândia Anna Sueangam-iam homenageou os pais, na seleção para o Concurso Miss Universo. Ela se apresentou usando um vestido reciclado: feito de lacres de latinhas. Parecia que o vestido estava costurado ao seu corpo, tamanha a perfeição.

No Instagram, a miss explicou o porquê da escolha de mesclar material descartado e cristais Swarovski.

“Este vestido foi inspirado no ambiente familiar da minha infância. Crescendo com pais coletores de lixo, minha vida como uma criança estava entre pilhas de lixo e materiais recicláveis”, disse a bela.

A miss da Tailândia foi mais adiante, informando que a decisão de escolher o vestido e o material foi muito pensada.

“Este vestido exclusivo foi propositadamente feito sob medida com materiais descartados e reciclados, ou seja, o ‘ Can Tab’, para apresentar ao UNIVERSO que o que é considerado sem valor por muitos, na verdade possui seu próprio valor e beleza.”

Concurso de Beleza

A 71ª edição do Miss Universo, o concurso de Miss mais popular do mundo, será neste sábado (14) em Nova Orleans, nos Estados Unidos. No total são 84 candidatas que estão desde o último dia 2 em um hotel da cidade.

O Brasil participou 68 vezes do concurso, sendo classificado em 39 edições, mas só obteve vitória em duas ocasiões: em 1963 com Iêda Maria Vargas e 1968 com Martha Vasconcellos.

Brasil

A capixaba Mia Mamede, que venceu o Miss Brasil em julho de 2022, é a representante brasileira no Concurso Miss Universo. Clique aqui para ver o Instagram da miss.

Influenciadora digital, fluente em quatro línguas, venceu o Miss Dubai juvenil em 2012, quando morava nos Emirados Árabes Unidos.

Mia Mamede é formada em Jornalismo Audiovisual e Socioeconomia pela Universidade de Nova York, e proprietária da Mia Content House, produtora de conteúdo sediada em Vitória.

Especialistas afirmam que as favoritas são as representantes de Venezuela, Itália, Colômbia e Tailândia são as mais fortes para sucederem a indiana Harnaaz Sandhu, atual Miss Universo.

Porém, de acordo com eles, o Brasil tem chances por causa da cultura e empatia de Mia Mamede.

