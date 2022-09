Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta sexta-feira (16), as chamas consumiram um prédio de 42 andares na China. O edifício pertence a uma empresa considerada o maior grupo de telecomunicações do país.

De acordo com as autoridades, não houve registro de feridos. Uma equipe de 280 bombeiros foi enviada para o local para conter as chamas do prédio.

Diversos vídeos do incêndio circulam nas redes sociais, em alguns é possível ver os funcionários dentro das instalações do prédio. Até o momento não há informações sobre a causa do incêndio. Veja os vídeos.