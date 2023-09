Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A jovem de 21 anos, Alessia Neboso, que estava noiva, morreu dias antes do seu casamento após realizar um implante de silicone. A morte foi confirmada na última quarta-feira (20), em Nápoles, na Itália.

Uma amiga da noiva revelou que o sonho da italiana era preencher o volume dos seios para se casar. Alessia alegava que gostaria de “ficar mais bonita” para entrar no vestido.

A jovem fez a cirurgia no dia 11 de setembro e teve alta na mesma data. Sete dias depois, Alessia se sentiu mal e procurou um pronto socorro. A noiva foi diagnosticada com uma infecção no pulmão e morreu vítima de uma parada cardíaca.

“Eu te amo, Ale, ninguém nunca será capaz de ocupar teu lugar. Não terei piedade de ninguém até que a justiça seja feita”, publicou o noivo Mario Lucchesi no Facebook.