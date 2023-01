Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O catarinense João Paulo de Costa, morador de Criciúma (SC), teve um colapso nervoso no aeroporto de Istambul, na Turquia, após pensar que a companhia aérea tinha perdido quatro, dos seus cinco cães. O vídeo dele gritando no saguão e deitando no chão no meio de um colapso nervoso viralizou na internet.

Conforme o portal R7, a companhia aérea vendeu mais bilhetes do que a aeronave comportava. Então cancelou o vôo de João. Ele já se desesperou, porque sabia que os animais já estavam embarcados no porão da aeronave e foi pedir informações sobre os cães. Mas, segundo ele, os funcionários começaram a se esquivar de respostas e a fugir de João.

Após muito pedir, ele começou a gritar. Vários outros passageiros filmaram a cena, mostrando o brasileiro em pânico: “Onde estão meus cães?”, “Eles são minha vida. Meus filhos”. A confusão só se resolveu após a polícia ser chamada e solicitar que a companhia mostrasse ao passageiro onde os cães estavam.

Depois de toda a confusão, João postou em seus stories uma foto de todos juntos já no aeroporto na Suíça, voltando para casa. Mais depois, ele disse que ainda estava assimilando tudo o que aconteceu e a repercussão que o assunto tomou na internet. E que mais tarde postaria um vídeo falando de tudo.

Especialista em Papillon

O brasileiro é especialista na criação de cães da raça Papillon e viajou com os bichos para as Filipinas para participar de um concurso de beleza canino. No Instagram, ele posta conteúdo especializado sobre a raça e já conquistou diversos títulos e premiações pelos cuidados com os Papillon.

Veja a reação de João no aeroporto: