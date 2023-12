Dezembro chegou e com ele a última chuva de estrelas cadentes de 2023. Para os amantes e entusiastas da astronomia, o evento poderá ser visto do Brasil!

É durante o último mês do ano que ocorrem as Gemínidas, chuvas de meteoros que vão preencher os céus durante dezembro. As Gemínidas ocorrem por conta da passagem do objeto 3200 Faetonte, um asteroide com diâmetro de aproximadamente 5km.

O evento atinge seu auge nas noites de 13 e 14 de dezembro, às 22h. Para ver o espetáculo da melhor maneira possível, procure um local que não esteja nublado e fique afastado das cidades, já que a poluição luminosa pode atrapalhar a visualização de meteoros.

As Gemínidas

Todos os anos, quando a órbita do asteroide 3200 Faetonte se aproxima com a da Terra, um evento mágico ocorre.

Vários pequenos pequenos são soltos na atmosfera, ocasionando uma grande chuva de meteoros visível ao olho nu.

O diferencial das Gemínidas é que elas podem ser observadas do mundo todo simultaneamente!

Além disso, segundo a NASA, as Gemínidas são uma das poucas chuvas de meteoro que não são originadas por cometas, mas sim por asteroides.

O evento ganha esse nome porque se baseia na astrologia.

Os meteoros que compõem as Gemínidas têm sua radiante vinda da constelação de gêmeos.

Ápice da chuva

O fenômeno começou no último dia 4, e perdura por algumas semanas.

Segundo astrônomos, o pico do evento está marcado para ocorrer entre os dias 13 e 14, uma vez que a quantidade de resíduos do meteoro é maior.

Entre às 22h do dia 14 e 2h da manhã do dia 15, olhe para o céu e acompanhe um dos fenômenos lindos da natureza!

Como observar?

A primeira dica é torcer para não estar nublado. Uma vez que as nuvens dificultam a observação do fenômeno.

Outra dica dada pelos especialistas é se afastar de pontos muito luminosos.

As luzes podem dificultar a visão da Gemínidas, porque atrapalham você a ver os asteroides menores e mais discretos.