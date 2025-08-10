Um acidente entre três ônibus e um carro provocou duas mortes e deixou 13 pessoas feridas na madrugada deste domingo (10), em Céu Azul, no Oeste do Paraná. As colisões ocorreram no km 639 da BR-277.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava na contramão e colidiu frontalmente com um dos ônibus – que seguia na pista sentido Foz do Iguaçu. O veículo pesado rodou e ficou de forma transversal na rodovia, sendo atingido por um outro automóvel desse tipo – que trafegava na direção de cCascavel.

Após as duas primeiras colisões, um ônibus que seguia na pista para Foz do Iguaçu não conseguiu desviar dos veículos acidentados e acabou saindo da pista. O motorista conseguiu manter o automóvel pesado estabilizado, evitando o capotamento na faixa de mata às margens da BR-277.

A PRF informou que o acidente entre três ônibus e um carro provocou duas mortes no Paraná:

Motorista do carro, de 27 anos;

Passageiro do primeiro ônibus envolvido na colisão, sem idade revelada.

Todos os feridos foram encaminhados pelo serviço de emergência para um hospital de Céu Azul, enquanto os corpos das vítimas fatais foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel. Devido ao acidentem as duas pistas da BR-277 ficaram interditadas, com o trânsito sendo desviado pela marginal.

A Prefeitura de Céu Azul prestou apoio aos mais de 120 passageiros dos três ônibus envolvidos no acidente e providenciou transporte da rodovia até a rodoviária da cidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) do corCorpo de Bombeiros e da EPR Iguaçu (concessionária responsável pelo trecho) também auxiliaram no atendimento das vítimas do acidente.