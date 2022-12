Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo Álvaro Henrique Ribeiro da Silva, 20 anos, morreu na madrugada de domingo (4) após bater a motocicleta Honda Fan em uma placa no cruzamento das avenidas dos Pioneiros e Jamil Scaff, na zona leste de Londrina.

A Polícia Militar suspeita que ele teria perdido o controle da moto antes da colisão. O Siate foi acionada para o socorro, mas o jovem não resistiu e morreu no local. O sepultamento ocorreu no final da tarde de domingo no Cemitério Distrital de São Luiz.

O cantor fazia parte da dupla sertaneja Henrique e Ribeiro, fazia shows em bares na região de Londrina e gravava clipes para o Youtube. O maior sucesso da dupla foi a música “Boteco”.