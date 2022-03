Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 23 foi sequestrado e estuprado enquanto voltava do trabalho, em Gaspar, município de Santa Catarina. O homem foi encontrado na segunda-feira (07), após passar a noite em poder dos criminosos.

De acordo o depoimento da vítima a Polícia Militar, um carro com três ocupantes se aproximou e pediu informações sobre algum mercado na região. Durante a conversa, dois homens saíram do veículo e anunciaram o sequestro. Ele foi forçado a entrar no automóvel.