Um homem de 47 anos morreu após batida frontal em um caminhão durante ultrapassagem na PR-445 em Londrina, no norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (1º).

Além do motorista do Ford/Fiesta, com placas de Tamarana, a passageira de 40 anos foi socorrida pelo Siate e encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Evangélico de Londrina.

O motorista do caminhão de Ibiporã não sofreu ferimentos e foi liberado após o teste do bafômetro não apontar para o uso de bebida alcoólica.