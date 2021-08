Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem morreu ao ser atropelado por um ônibus de viagem na madrugada desta quarta-feira (11), na BR-280, entre Pato Branco e Vitorino, no Sudoeste do Paraná. As informações são do Portal Olho Vivo Paraná.

O pedestre, de 20 anos, foi atropelado enquanto o ônibus seguia sentido Vitorino. Por não carregar passageiros no momento do acidente, não houveram feridos no ônibus.

As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito do jovem, que não resistiu aos ferimentos. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco.