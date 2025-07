A 30ª edição da FETEXAS entrou para a história como a maior de todos os tempos. Realizada com uma programação intensa e marcada por grandes atrações, o evento superou todas as expectativas da comissão organizadora e bateu recorde de público, atraindo visitantes de toda a região e até de outros estados.

Entre os destaques da programação estiveram artistas consagrados como Murilo Huff, DJ Jiraya Uai, Banda Sambô, grupo Menos é Mais, Rionegro & Solimões e o show mais esperado da festa, com Luan Santana, que reuniu caravanas, fã-clubes e milhares de pessoas de diversas regiões, batendo o recorde absoluto de público da edição.

Além dos shows e do rodeio que lotou as arquibancadas da arena tanto nas montarias em touros, quanto na tradicional prova dos três tambores, a FETEXAS também foi palco da Assembleia Itinerante da ALEP, um momento cívico e democrático que reuniu autoridades de todo o Paraná, incluindo deputados estaduais e federais, prefeitos da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), vereadores, lideranças regionais e membros da sociedade civil. Durante a sessão, foram realizadas homenagens especiais, menções honrosas, incluindo a entrega do Título de Cidadão Honorário aos deputados federais Pedro Lupion e Sandro Alex – grandes parceiros de Jacarezinho.

Outro momento de grande emoção e adrenalina foi a realização do Motocross, no final de semana, que atraiu um público expressivo durante o domingo à tarde. O pátio do estacionamento se transformou em um verdadeiro ponto de encontro e confraternização entre os amantes do esporte, famílias e visitantes que vieram de toda a região para prestigiar as acrobacias e disputas radicais. A vibração do público e a estrutura do evento reforçaram o caráter plural e inclusivo da FETEXAS.

A estrutura da festa foi mais uma vez um diferencial. Camarotes lotados, pista cheia, parque de diversões movimentado, expositores e uma gastronomia variada garantiram uma experiência inesquecível ao público.

Uma das ações mais elogiadas foi a iniciativa da prefeitura de distribuir mais de 4 mil ingressos gratuitos para os alunos da rede municipal, garantindo que as crianças pudessem aproveitar o parque de diversões promovendo a inclusão social.

A Cavalgada da FETEXAS, realizada dias antes da abertura oficial, também foi um espetáculo à parte, reunindo cavaleiros e amazonas em um desfile tradicional que também bateu recorde de público e reforçou o tropeirismo regional.

O prefeito Marcelo Palhares, o vice-prefeito Antonio Neto e o presidente da Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho, Airton Setti, comemoram o sucesso absoluto do evento. E agradecem a toda a população de Jacarezinho, a toda região, aos parceiros, patrocinadores, servidores públicos, equipes de segurança e aos vereadores de Jacarezinho que apoiaram a realização da festa.

“Para comemorar os 30 anos de FETEXAS pensamos em tudo com muito carinho, planejamento e execução com união de esforços. O resultado foi uma festa grandiosa, cheia de emoção, cultura e entretenimento para todas as idades. Agradecemos imensamente a todos que acreditaram nesse sonho e ajudaram a torná-lo realidade. Parabéns a todos que estiveram na organização, foi emoção do início ao fim. Jacarezinho mostrou, mais uma vez, que sabe fazer a maior festa texana do Brasil”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

FETEXAS 2026

E as novidades não param por aí! Três grandes atrações já estão confirmadas para a FETEXAS 2026 — o cantor Leonardo, a dupla Ícaro & Gilmar + Panda e o retorno do animado DJ Jiraya Uai, que conquistou o público nesta edição.

