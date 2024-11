Uma idosa de 67 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (27), no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, horas após ser atropelada no centro de Cascavel. A vítima, identificada como Valdomira M Q, foi atingida por um Fiat Mobi na tarde de terça-feira (26), quando atravessava a rua São Paulo, nas proximidades do cruzamento com a rua Barão do Cerro Azul. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Assim, algumas pessoas que passavam pela região tiveram que tombar o carro para permitir que os socorristas do Corpo de Bombeiros a atendessem. A vítima foi então levada ao hospital com ferimentos graves e faleceu durante a madrugada.