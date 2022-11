Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Morreu neste domingo (13) a jovem Tay Farias, de 26 anos, que estava internada no Hospital da Providência em Apucarana, no Norte do Paraná, após sofrer um grave acidente na BR-376, na região do trevo de acesso a Cambira.

Ela estava internada havia três meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

A morte da moradora de Cambira gerou repercussão nas redes sociais. Familiares e amigos deixaram mensagens de pêsames, como esta abaixo, deixada por uma amiga.

“Não estou acreditando que você se foi amiga, por que meu Deus, descanse em paz minha Tay, como uma irmã pra mim desde pequena sempre fomos parceira e hoje recebi notícia dessa estou sem chão mais acabou o sofrimento meu amor.”

