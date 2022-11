Paraná: Mulher foge de ladrão, tropeça em mureta e é socorrida às pressas, com fratura na cabeça

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 30 anos caiu quando fugia de um assalto no bairro Xaxim, em Curitiba, e teve que ser socorrida às pressas, na tarde deste domingo (13).

Ela sofreu fratura de fêmur e cabeça e foi levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, na capital. Segundo as primeiras informações, ela tentava fugir de uma tentativa de assalto e tropeçou em uma mureta quando corria. A ocorrência foi na Rua João Machado, esquina com a Rua Hermínia Zanetti.

A vítima foi atendida por uma equipe do Siate no local.