Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Funcionários da subestação da Copel, localizada na rua Pastor Antonio Polito, no bairro Boqueirão, em Curitiba, foram chamados no início da madrugada deste domingo (17). A primeira informação era de que um suspeito tentava furtar cabos de energia da empresa.

Policiais militares também foram avisados. Uma busca foi feita até que um homem, ainda não identificado, foi localizado em um fosso. O corpo dele ainda estava em chamas. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi apagado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a principal suspeita é que ele tentava, com algumas ferramentas, cortar os cabos de energia. O corpo estava em local de difícil acesso e foi retirada pelos bombeiros.