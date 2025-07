Um jovem trabalhador, de 26 anos, identificado como Everton José Felix da Silva, morreu ao ser atingido por uma árvore, na manhã desta quarta-feira (16), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

No momento do acidente, o jovem trabalhava no corte de eucaliptos quando foi atingido pela árvore. O trabalhador morreu no local, segundo informações do portal aRede.

Após a perícia no local, o corpo do trabalhador que morreu ao ser atingido pela árvore foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O jovem era natural de Piraí do Sul, mas residia em Castro.

Everton foi sepultado nesta quinta-feira (17), às 13h, no cemitério Abapã, em Castro.