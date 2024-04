A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 601 kg de maconha na manhã de hoje (6) após acompanhamento tático próximo ao município de Jundiaí do Sul, no norte pioneiro do Paraná.

Flagrante

Por volta das 8h, a equipe PRF da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina se deparou com dois veículos em atitude suspeita. Para garantir a segurança dos demais usuários da rodovia, os agentes deram ordem de parada aos veículos, mas os condutores desobedeceram e iniciaram uma fuga em alta velocidade.

Perseguição e captura

Após 2 km de acompanhamento, os veículos não conseguiram mais continuar a fuga devido a obras na rodovia. Um dos condutores ainda tentou escapar a pé para uma área de mata, mas foi capturado pela equipe PRF.

Droga e destino

Dentro dos veículos, os agentes da PRF encontraram 601 kg de maconha. Os motoristas, moradores do município de Tapira, região de fronteira com o Paraguai, confessaram que entregariam a droga em São Paulo.

Encaminhamento

Os veículos, a droga e os motoristas foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal.