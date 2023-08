Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Superlua azul acontece na próxima quarta-feira (30) e será possível observá-la diretamente de Curitiba. De acordo com a NASA, a próxima Superlua azul só acontece em 11 anos, em 2034.

O fenômeno é uma combinação de outros dois eventos astronômicos. A Lua azul é o nome dado para o raro caso onde uma segunda lua cheia ocorre no mesmo mês, tendo a primeira sendo dia 1 de agosto e a segunda no dia 30. Já a Superlua é o momento em que a lua está mais próxima do planeta Terra, a cerca 357.344 quilômetros.

Nesta quarta-feira ambos os fenômenos se juntam, causando a Superlua azul. O nome vem da expressão ‘Once in a blue moon’ (uma vez em uma lua azul), que designa algo extremamente raro.