Os irmãos Ted Nobbs, de 83 anos, e Geoff, de 79, foram separados ainda quando eram crianças, durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, 77 anos depois, eles conseguiram se reencontrar e, finalmente, dar o abraço tão esperado. foi emocionante! (foto abaixo)

A separação foi em 1945, quando Geoff foi dado para adoção e acabou imigrando para a Australia, para fugir do conflito. Já Ted, permaneceu com o pai, na Inglaterra. Ele conta que sempre procurou pelo irmão mais novo e só agora conseguiu contato.

Para reencontrar o irmão, Ted também precisou encarar um medo antigo. “Eu não voo há 50 anos”, disse. “Tive que tirar um passaporte novamente. [Mas] Não me preocupa, estou muito feliz em poder dar um abraço nele. Vai ser maravilhoso.”

Reencontro era sonho antigo

Ted conta que a família tinha quatro irmãos e foi separada após a mãe falecer. Barry foi entregue para adoção, enquanto Ted, Barry e John, ficaram com o pai.

Ele disse que procurou muitas informações sobre Geoff, mas a única coisa que descobriu foi que a família havia mudado de país em 1951.

“Fiz algumas buscas”, disse Ted. “Eu fiz a primeira em 1994 e depois novamente em 2004. Fomos até o Apoio a Adultos Afetados pela Adoção. Novamente houve sorte e Barry também tentou encontrá-lo separadamente.”

A sorte deles mudou em 2014, quando Geoff rastreou Barry e enviou uma carta para o endereço do irmão.

“Uma carta de Geoff acabou de chegar na porta de Barry do nada”, disse Ted. “Nos falamos por telefone e foi maravilhoso conversar. Isso realmente me esmagou quando ele nos encontrou, eu não achava que isso iria acontecer. Algumas lágrimas foram derramadas”.

Primeiro abraço

Os irmãos planejaram se reencontrar em 2020, mas a pandemia da Covid-19 acabou adiando os planos.

Ted conta que desde o primeiro contato, eles sempre estiveram presentes de alguma forma nas comemorações das famílias deles.

“Ele planejava vir para a Inglaterra no meu aniversário de 80 anos, mas a Covid começou e arruinou os planos”, lembra Ted.

“Tivemos as comemorações de qualquer maneira e havia uma grande TV no hotel e [filho de Geoff] Christopher fez uma vídeo-chamada com Geoff. Ele me desejou feliz aniversário”, disse.

O primeiro abraço, no entanto, aconteceu agora em setembro, quando Ted foi até a Austrália para o casamento da neta de Geoff.

“Tenho muitas dívidas, mas provavelmente nunca mais poderei fazer isso de novo, então pensei em aproveitar a oportunidade agora”, concluiu Ted.

E fez muito bem em ter ido! A vida é agora, não depois.