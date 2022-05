Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sempre discreto, o jornalista William Bonner, 58, foi flagrado num momento “nervoso” por sua filha Bia Bonemer, após a jovem de 24 anos pegar o buquê em um casamento. “Nervoso que o buquê é meu”, afirmou ela ao mostrar a reação do pai nas redes sociais.

Pela crença popular, pegar o buquê jogado pela noiva é um presságio de que o casamento da pessoa que o pegou está próximo. Apesar da legenda de Bia apontando o nervosismo do pai, Bonner pareceu bastante humorado na imagem nos Stories da jovem no Instagram.

Fátima Bernardes também esteve no casamento, segundo fotos publicadas por ela e pela filha. A apresentadora e Bonner se separaram em 2016 após 26 anos juntos. Eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinicius Bonemer.

Em 2020, durante participação no Altas Horas (Globo), Bonner falou sobre os filhos e como eles são uma bênção. “São muito diferentes um do outro, mas eu tenho, e a mãe deles também tem essa convicção, de que eles são pessoas do bem. São cidadãos legais, desses que a gente quer que o país tenha”, afirmou.